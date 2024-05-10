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فيديو| الأردن يدين إضرام متطرفين إسرائيليين النار في محيط مقر الأونروا بالقدس

11:31 ص الجمعة 10 مايو 2024

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية، إقدام متطرفين إسرائيليين على إضرام النار في محيط مقر الأونروا في القدس المحتلة.

وحذرت من تكرار الاعتداءات على مقار الوكالة باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وقررت الأونروا إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.

ومن جانبه قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -الخميس- "إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة".

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.

ويعد هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، بعدما هاجم عدد من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود شرطة الاحتلال التي لم تتدخل لمنعهم

الأردن وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل
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