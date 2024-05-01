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إعلام عبري: إسرائيل وافقت على عرض فرنسي لإيجاد تسوية دبلوماسية مع لبنان

10:37 م الأربعاء 01 مايو 2024

إسرائيل ولبنان

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قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا عرضت على إسرائيل عقد قمة في باريس مع ممثلين عن لبنان لإنهاء القتال على الحدود الشمالية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وافقت على العرض الفرنسي لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية.

سبق وأن قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هارتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، إن العملية الهجومية في غزة ستمضي بقوة، مؤكدا أن الجيش يجهز لهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان.

وفي أبريل الماضي، أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورات عسكرية بمنطقة الجليل الأعلى والساحل الغربي قرب الحدود مع لبنان.

كما أعلن البدء في الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية، مؤكدا أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.

تسوية دبلوماسية مع لبنان إسرائيل توافق على عرض فرنسي حكومة الاحتلال الإسرائيلي عرض فرنسي لإيجاد تسوية
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