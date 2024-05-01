مندوب فلسطين بمجلس الأمن: واثقون بأن الأمم المتحدة ستدعم حصولنا على العضوية الكاملة

مصراوي

قال المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، إن المجازر مستمرة ضد الشعب الفلسطيني وتم اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مستشفيات اقتحمتها إسرائيل.

وشدد منصور على ضرورة تجنب شن عملية عسكرية برفح والتوصل بشكل فوري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، موضحا أنه لا يمكن لأحد أن يدعم حل الدولتين ويقف متفرجا بينما إسرائيل تحاول علنا تدمير الدولة الفلسطينية.

وأكد منصور أن قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة سيمثل إشارة على أن إقامة الدولة الفلسطينية لا تخضع لأهواء المتطرفين بإسرائيل.

وطالب منصور مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في طلب بلاده المقدم للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة ستعقد جلسة طارئة يوم 10 مايو و"نحن واثقون بأنها ستدعم حصولنا على العضوية الكاملة بالمنظمة".