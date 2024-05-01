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BBC

الرئيس الإسرائيلي: استخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل يهدد الديمقراطيات

03:56 م الأربعاء 01 مايو 2024

إسحق هرتزوغ

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تل أبيب - (ا ف ب)


اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ الأربعاء أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطرًا على الديمقراطيات" داعيًا حلفاءه إلى "معارضة" ذلك.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة.

هذا المحتوى من

AFP
إسحق هرتزوغ الرئيس الإسرائيلي تل أبيب
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