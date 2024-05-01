الخارجية الأردنية تدين اعتداء مستوطنين على قافلتي مساعدات أثناء طريقها إلى غزة

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية بينما كانت في طريقها إلى قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، في بيان الوزارة اليوم، إن القافلتان كانتا تحملان مساعدات غذائية وإنسانية إلى القطاع، وكان من المفترض أن تدخل إحداهما من معبر كرم أبو سالم، والأخرى عبر معبر إيريز.

وحملت الخارجية الأردنية، قوات الاحتلال مسؤولية فشل وصول المساعدات إلى أهالي القطاع، باعتبار أن حماية تلك القوافل تقع ععلى عاتق قوات الاحتلال الذي يفترض أن يلتزم بشكل قانوني بحماية تلك المساعدات.

وطالب القضاة الأردنيين، المجتمع الدولي باتخاذ موقف يدين ذلك الهجوم، ويلزم إسرائيل باحترام التزاماتها القانونية.