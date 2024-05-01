لبنان يسجل 40 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الألفي

بيروت - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 40 حالة إصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الألفي في قضاء البقاع الغربي.

وقالت الوزارة ، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأربعاء إنه "تم إبلاغها بتاريخ 23 أبريل الماضي من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي، وسُجّلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات".

وأضافت أنه بناءً عليه تم إجراء فحص ميداني لنسبة الكلور المتبقي في شبكة مياه الشرب في البلدة ومصادرها، وأظهرت النتيجة عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينات من المياه وإرسالها إلى مختبر المياه بانتظار صدور النتائج.

وأوضحت أن التهاب الكبد الفيروسي الألفي هو مرض يتم انتقاله إلى الإنسان عبر المياه الملوثة أو المواد الغذائية الملوثة أو الأيدي الملوثة، ويمتد معدل فترة الحضانة من 28 الى 30 يوما بعد العدوى، وتتضمن العوارض الحمى واليرقان الحاد.