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مسافر يوقف قطارا ألمانيا بين المدن بتصرف خطير

11:41 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

قطارات المانيا

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دريسدن- (د ب أ)
ذكرت الشرطة الألمانية الاتحادية اليوم الثلاثاء، أن مسافرا أوقف قطارا بين المدن بتصرف جرئ ولم يصب إلا بجروح طفيفة "بمعجزة".
ولم يصب الشاب "22 عاما" إلا بسحجة وتمزق سرواله بعد الواقعة التي شهدها قطار متوجه إلى دريسدن في المحطة الرئيسية بمدينة ماجديبورج وسط ألمانيا.
وانطلق القطار مساء أمس الإثنين، عندما كانت أمتعته على متنه، لكنه كان على رصيف المحطة.
وذكر تقرير أنه ركض وراء القطار وبعد الوصول إلى القاطرة تعلق بمقبض المسك بمقصورة السائق وسحبه القطار لما يتراوح بين 15 و 20 مترا.
وعلم سائق القطار بوجود الشاب الذي يصرخ وشغل نظام مكابح الطوارئ.
وتم انتشال الرجل بين القطار وحافة الرصيف بعد إصابته.
وأكد مسعفون من خدمة الإسعاف عدم وجود حالة طارئة. وأظهر اختبار لقياس نسبة الكحول أن نسبته صفر لدى الشاب.
وتحقق الشرطة الاتحادية في جنحة تدخل خطير في سير القطار الذي كان على متنه 170 راكبا .

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