الاحتلال: انسحاب القوات من خان يونس كان بهدف تجهيزها للقتال في رفح

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن انسحاب القوات من خان يونس كان بهدف تجهيزها للقتال في أماكن أخرى من بينها رفح.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عمليات إنسانية واسعة لمنح شرعية لاستمرار القتال في غزة.

وقال موقع أكسيوس، إن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي أن إسرائيل لم تحدد بعد موعدا لعملية في رفح.

كان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال إن واشنطن لديها مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين قبل البدء في عملية عسكرية برفح.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب إصلاح أنابيب المياه في غزة وتسهيل عمل فرق الإغاثة بالقطاع، موضحا أن واشنطن لديها عرض جاد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وينبغي قبوله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الأسرى.

وتابع وزير الخارجية، يجب أن تتواصل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا "يجب تسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المزيد من المعابر البرية".

وأكمل بلينكن، أن واشنطن تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا والإفراج عن الأسرى، موضحا أن إسرائيل قدمت تعهدات بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.