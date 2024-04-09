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BBC

بلينكن: لدينا عرض جاد لحماس وينبغي قبوله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الأسرى

06:09 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

أنتوني بلينكن

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مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن واشنطن لديها مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على إبعاد المدنيين قبل البدء في عملية عسكرية برفح.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب إصلاح أنابيب المياه في غزة وتسهيل عمل فرق الإغاثة بالقطاع، موضحا أن واشنطن لديها عرض جاد لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وينبغي قبوله للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الأسرى.

وتابع وزير الخارجية، يجب أن تتواصل عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا "يجب تسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المزيد من المعابر البرية".

وأكمل بلينكن، أن واشنطن تعمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا والإفراج عن الأسرى، موضحا أن إسرائيل قدمت تعهدات بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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رمضانك مصراوي

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