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إعلام عبري: بدء اجتماع المجلس الوزاري الموسع لمناقشة مفاوضات صفقة تحرير الأسرى

05:47 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

صفقة تحرير الأسرى

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مصراوي

أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، بدء اجتماع المجلس الوزاري الموسع لمناقشة مفاوضات صفقة تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.

كانت القناة 12العبرية، أعلنت أمس الاثنين أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة مقترحات بشأن صفقة التبادل.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الاثنين، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله إن تم التوصل إلى مرحلة مناسبة حول صفقة الأسرى المحتجزين.

وقال جالانت، إنه موافقة الطرف الآخر على الرؤية الإسرائيلية بشأن الأسرى ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق.

ووصل الوفد الإسرائيلي أمس الاثنين إلى القاهرة من أجل استكمال مباحثات المفاوضات المعلقة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين إسرائيل من خلال الوسطاء.

صفقة تحرير الأسرى اجتماع المجلس الوزاري الأسرى الإسرائيليين

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رمضانك مصراوي

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