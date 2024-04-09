منظمة الصحة العالمية: ارتفاع وفيات التهاب الكبد رغم انخفاض أعداد الإصابات

جنيف (د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية في جنيف اليوم الثلاثاء، إن عددا قليلا جدا من حالات التهاب الكبد يتم تشخيصها وعلاجها في جميع أنحاء العالم، حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب المرض الفيروسي من 1ر1 مليون في عام 2019 إلى 3ر1 مليون في عام 2022.

وقالت المنظمة إن ما يصل إلى 83٪ من الوفيات كانت بسبب التهاب الكبد نوع "بي" و17٪ بسبب التهاب الكبد نوع "سي".

ويشار إلى أن هناك خمسة أنواع مختلفة من التهاب الكبد الناجم عن فيروسات مختلفة، من "إيه" إلى "إي".

ويعد التهاب الكبد نوع "بي " ونوع "سي"، وهما من بين الأسباب الرئيسية لتليف الكبد وسرطان الكبد ويشير إليهما تقرير منظمة الصحة العالمية بشكل أساسي، على أنهما خطيران بشكل خاص.

سجلت منظمة الصحة العالمية انخفاضا طفيفا في الإصابات الجديدة بالتهاب الكبد، من 5ر2 مليون في عام 2019 إلى 2ر2 مليون في عام 2022، مما يشير إلى أن حملات التطعيم والتدابير الوقائية الأخرى لها تأثير.

ورغم ذلك، أكدت المنظمة أنه لا يزال هناك ستة آلاف شخص يصابون بالمرض كل يوم.

وانتقدت المنظمة حقيقة أن العديد من البلدان لا تزال تشتري أدوية التهاب الكبد بسعر مرتفع للغاية، رغم توافر الأدوية العامة الأرخص في السوق. وإضافة إلى ذلك، لا يتم تمويل الاختبارات والعلاجات من قبل الدولة في العديد من الأماكن ولكن يجب أن يدفع ثمنها المرضى.

ويؤثر التهاب الكبد نوعي "بي" و" سي" بشكل رئيسي على السكان في قارتي أفريقيا وآسيا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تمثل إثيوبيا وبنجلاديش والصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان والفلبين وروسيا وفيتنام ثلثي الإصابات الجديدة في جميع أنحاء العالم.