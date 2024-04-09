أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف 15 بلدة في إقليم خيرسون خلال 24 ساعة

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي قصف 15 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ(24) ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة شخصين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن بروكودين قوله - في تصريح له - "إن القصف الروسي الأخير ألحق أضرارا بأربعة منازل خاصة ومرائب".. مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي دمرت ليلا طائرتين مسيرتين من طراز شاهد 136/131 في منطقة خيرسون.

في الوقت نفسه - أفادت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا أن الجيش الروسي أطلق النار ثلاث مرات على بلدتين حدوديتين في الإقليم الليلة الماضية، وتم تسجيل 52 انفجارا جراء ذلك.

وذكرت الإدارة - في بيان - أن الروس أطلقوا النار على بلدة بيلوبيليا بالمدفعية الثقيلة; حيث تم تسجيل 8 انفجارات; فضلا عن قصف شاليهاين واستهدافها بـ 15 انفجارا.