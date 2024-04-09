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BBC

حكومة الاحتلال: اتخذنا خطوات تمهيدية لاجتياح رفح بريًا

03:54 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

إسرائيل

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(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقوم بإعداد ملاجئ للمدنيين في قطاع غزة تمهيدًا لاجتياح مدينة رفح بريًا.

واتهم ليفي، حركة المقاومة الإسلامية حماس، باختراع أزمة جوع في قطاع غزة من أجل الضغط على إسرائيل.

وصرح ليفي، أن إسرائيل تركز جهودها من أجل عودة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بأسرع وقت، مضيفًا أن 133 عائلة تنتظر عودة ذويهم المحتجزين في أقرب وقت.

وأفاد ليفي، أن حكم الفلسطينيين لأنفسهم ضرورة، لكنه وصف في ذات الوقت الدولة الفلسطينية بـ "الإرهاب" محذرًا من أن وجودها على حدود إسرائيل سيكون "كارثة".

وهدد ليفي، أنقرة باتخاذ إجراءات "موازية" تلحق الضرر بالاقتصاد التركي، ردًا على القيود التي فرضتها تركيا على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل.

إسرائيل رفح إيلون ليفي

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رمضانك مصراوي

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