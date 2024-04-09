زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب شرق إندونيسيا

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أعلن المرصد الأمريكي للزلازل أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب جزر الملوك في شرق إندونيسيا مساء الثلاثاء، ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة هالماهيرا فانس لا برنس، في مقاطعة جزر الملوك الشمالية عند الساعة 16.48 على عمق حوالى 33 كيلومترا بحسب المرصد الأمريكي.

ولم يصدر أي إنذار من احتمال حدوث تسونامي، ولم يُبلَّغ عن وقوع أضرار أو إصابات على الفور.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إنه "لا يوجد خطر بحدوث تسونامي"، لكن وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية حذرت السكان من احتمال وقوع هزات ارتدادية.

وتشهد إندونيسيا نشاطًا زلزاليا وبركانيا متكررًا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث تصطدم الصفائح التكتونية، ففي نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة جاوا، ما أسفر عن مقتل 600، ولقي معظمهم حتفهم بسبب انهيار المباني أو بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

وفي 2021، ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات جزيرة سولاوسي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وتشريد الآلاف.