إسرائيل تعلن شن ضربة في سوريا بعد إطلاق صواريخ على الجولان المحتل

تل أبيب - (ا ف ب)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء أن طائراته الحربية قصفت موقعا عسكريا سوريا خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.

وتأتي الضربة بعد أيام من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق حيث قُتل قادة عسكريون إيرانيون بارزون.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "طائرات حربية هاجمت البنية التحتية العسكرية للجيش السوري خلال الليل في بلدة محجة" على بعد نحو 30 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الجانبين.

وقال جيش الاحتلال إنه رصد الإثنين إطلاق صاروخ من الأراضي السورية دون وقوع إصابات وإن مدفعيته ردت بقصف مصدر النيران.