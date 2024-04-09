إعلان

BBC

الدفاعات الجوية الأوكرانية تدمر 20 طائرة مسيرة روسية أثناء الليل

12:22 م الثلاثاء 09 أبريل 2024

أوكرانيا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كييف - (د ب أ)

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية، اللفتنانت جنرال ميكولا أوليشوك، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وقال البيان "في ليلة 9 أبريل 2024، شن الغزاة الروس هجوما باستخدام 20 طائرة مسيرة من طراز "شاهد-131/136" من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم، ومن مدينة بريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى أربعة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "إس - 300" من منطقة دونيتسك المحتلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن "الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الجوية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي."

وذكر البيان "نتيجة للمعركة الجوية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة العشرين من طراز "شاهد" في مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبرو وبولتافا وفينيتسا ولفيف."

أوكرانيا الدفاعات الجوية الأوكرانية كييف

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
فايننشال تايمز: توجد نقاط شائكة في رفض إسرائيل عودة أهالي غزة إلى شمال القطاع

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* مواقيت صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"