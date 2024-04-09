تركيا تعلق تصدير بعض المنتجات لإسرائيل لحين وقف الحرب في غزة

(مصراوي)

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض قيود على تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، مضيفة أن القيود تشمل 54 منتجًا بينها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وردت إسرائيل، بإعلانها فرض قيود هي الأخرى على الصادرات التركية، وذلك خلال تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وقال كاتس، إن تركيا تعرض مصالحها الاقتصادية للخطر بسبب ما أسماه دعمها لحركة المقاومة الإسلامية حماس.