إعلان

BBC

مصدر فلسطيني: لن نوافق على صفقة تبادل مع إسرائيل دون تحقيق مطالبنا

12:47 ص الثلاثاء 09 أبريل 2024

صفقة تبادل أسرى أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

(د ب أ)

أكد مصدر فلسطيني، اليوم الإثنين، أن لا اتفاق على وقف إطلاق النار ولا صفقة تبادل مع إسرائيل دون تحقيق المطالب الفلسطينية.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إن المطالب الفلسطينية تشمل الوقف الفوري لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

وأضاف، أن المطالب تتضمن عودة كاملة للنازحين إلى بيوتهم دون شرط وإعادة إعمار القطاع وفتح المعابر لإدخال المساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007 وإنجاز صفقة تبادل للأسرى حقيقة.

وتابع، أن كافة المحاولات والأوراق والجهود التي يبذلها الوسطاء لإنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل واجهها الجانب الإسرائيلي "بالتعنت والإفشال".

وأشار المصدر، إلى أنه حتى اللحظة "لا يوجد أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار والإعلام الإسرائيلي يمارس الكذب والتضليل لخداع مجتمعه عبر الأخبار المفبركة".

وعقد أمس الأحد لقاء في القاهرة ضم رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، مع مسؤولين مصرييين و رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وزراء قطر بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.

صفقة تبادل مع إسرائيل وقف إطلاق النار تحقيق المطالب الفلسطينية انسحاب قوات جيش الاحتلال الوقف الفوري لإطلاق النار عودة كاملة للنازحين طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رابطة الصحافة الأجنبية تدعو إسرائيل السماح لوسائل الإعلام الدولية دخول غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

"بعد تعذر الرؤية".. مصر و6 دول يعلنون الأربعاء عيد الفطر المبارك 2024
رسميًا.. مفتي الجمهورية يعلن موعد أول أيام عيد الفطر
النيران أكلت نادي وامتدت لآخر.. ماذا حدث على كورنيش الإسكندرية؟ (صور)
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"