الإمارات ترسل طائرة مساعدات تحمل "كسوة العيد" لسكان غزة

دبي (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع بالإمارات عن وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار العريش تحمل على متنها 4 آلاف طرد يحتوى على (كسوة العيد) تمهيداً لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني من خلال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، بأن الطرود تشتمل على ملابس وأحذية وألعاب أطفال ومنتجات متنوعة لكافة أفراد الأسرة "لبث الأمل والفرح في قلوب الأُسر والأطفال".

وذكرت أن هذه المبادرة تهدف إلى تلبية احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة والمساهمة في التخفيف من معاناتهم.

يشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية جوا وبحرا (ثلاث سفن) إلى قطاع غزة.

كما استقبلت الإمارات دفعات من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لعلاجهم في مستشفياتها، كما يوجد مستشفى ميداني إماراتي في غزة.