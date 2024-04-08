مسؤول أمريكي: واشنطن على علم بتهديدات إيران وتتعامل معها بجدية

مصراوي

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن واشنطن على علم بتهديدات إيران التي أعقبت الضربة في دمشق وتتعامل معها بجدية.

وأضاف المسؤول بوزارة الدفاع: "لم نرصد أي تحركات خارج المعتاد من إيران أو المليشيات التابعة لها"، مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير على انتشار قواتنا في الشرق الأوسط بعد التهديدات الإيرانية.

كان وزير الخارجية الإيراني، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب منذ ستة أشهر بدعم أمريكي، موضحا أن الجريمة الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد السفارة الإيرانية بدمشق انتهاك جديد للقانون الدولي.

وتابع وزير الخارجية الإيراني، أن الولايات المتحدة عليها مسؤولية في حادث قصف السفارة الإيرانية في دمشق والكيان الصهيوني سيعاقب قائلا: "عدم موافقة أمريكا على صدور بيان ضد إسرائيل يعني أنها أعطت إسرائيل الضوء الأخضر ويجب أن تتحمل المسؤولية".

وأكمل وزير الخارجية أن بلاده تعتبر أن أمن سوريا من أمن المنطقة، مشيرا إلى مواصلة الجهود الحثيثة لوقف الإبادة الجماعية في غزة ووقف جرائم الحرب في الضفة الغربية وتوصيل المساعدات الإنسانية.