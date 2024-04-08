الأسد: القصف الوحشي لغزة دليل على فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية

دمشق (د ب أ)

أكد الرئيس السوري بشار الاسد، اليوم الاثنين، أن قصف إسرائيل للمدنيين في قطاع غزة بهذه الوحشية والدموية غير المسبوقة هو دليل على فشلها في تحقيق أهدافه العسكرية.

وقال بيان رئاسي سوري، عقب لقاء الأسد مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، إن "الرئيس السوري اعتبر أن قصف الكيان الصهيوني للمدنيين في قطاع غزة بهذه الوحشية والدموية غير المسبوقة هو دليل على فشله في تحقيق أهدافه العسكرية"، منوها إلى "أن ما يسعى هذا الكيان لتحقيقه اليوم هو محاولة هزيمة المجتمع والشعب في قطاع غزة ليهزُم من خلاله المقاومة الفلسطينية، لكن ذلك لن يحصل".

وبحث الأسد مع عبد اللهيان سبل دعم الشعب الفلسطيني دولياً في ظل التغيرات الكبيرة في المواقف الدولية تجاه ما يحصل في غزة، كما بحث معه العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية والدولية.

من جهته، أكد عبد اللهيان "أن الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني تعيش أسوأ ظروفها بسبب صمود المقاومة الفلسطينية".

وأضاف الوزير الإيراني في مؤتمر صحافي عقد بدمشق إلى جانب نظيره السوري فيصل المقداد "أجرينا مباحثات ومشاورات مهمة للغاية مع رئيس الجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة السيد الرئيس بشار الأسد وتطرقنا إلى العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية المهمة ولا سيما القضايا المتعلقة بفلسطين وجريمة الحرب الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد القنصلية الإيرانية في دمشق".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني "نحن مستمرون بجهودنا الحثيثة لوقف حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة ولإيصال المساعدات الإنسانية إليه، وقد زار إيران رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة".

ووصل الوزير الإيراني إلى دمشق اليوم في زيارة له عقب استهداف مبنى ملحق للسفارة الإيرانية في دمشق في هجوم نُسب لإسرائيل .