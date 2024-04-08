وزيرا خارجية سوريا وإيران يفتتحان المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق

دمشق (د ب أ)

قام وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، بافتتاح المبنى الجديد للقسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.

وقال مصدر دبلوماسي إيراني لوكالة الأنباء الألمانية إن "المقر القنصلي المؤقت تم تأمينه على عجل خلال الأيام الماضية، حتى لا يتم التأثير على المواطنين الراغبين بالسفر إلى إيران وعدم تعرض مصالحهم للضرر".

كما تفقد المقداد وعبد اللهيان، أحد جرحى العدوان الإسرائيلي على مبنى ملحق للسفارة الإيرانية في سوريا، وذلك في مستشفى المواساة بدمشق.

والمبنى الجديد مؤلف من أربعة طوابق وتم تخصيص طابقين للقنصلية الإيرانية بعد تدمير المبنى القديم في قصف إسرائيلي الأسبوع الماضي، ويقع المبنى على أتوتسراد المزة ويبعد حوالي 50 مترا عن المبنى القديم الذي تم تدميره.

وتعرض مبنى ملحق للسفارة الإيرانية في دمشق لهجوم نسب إلى إسرائيل ما أدى لمقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين ومواطنين سوريين.

وهدد المسؤولون الإيرانيون بالرد على الهجوم. وقال الجنرال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إن البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حول العالم يمكن أن تصبح أهدافا لهجمات انتقامية.