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إعلام عبري: المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع مساء غد لمناقشة مقترحات بشأن صفقة التبادل

04:51 م الإثنين 08 أبريل 2024

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

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مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع مساء غد لمناقشة مقترحات بشأن صفقة التبادل.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قوله إن تم التوصل إلى مرحلة مناسبة حول صفقة الأسرى المحتجزين.

وقال جالانت، إنه موافقة الطرف الآخر على الرؤية الإسرائيلية بشأن الأسرى ضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق.

ويصل اليوم الوفد الإسرائيلي اليوم إلى القاهرة من أجل استكمال مباحثات المفاوضات المعلقة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وبين إسرائيل من خلال الوسطاء.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر رفيع المستوى قوله، إنه وفدي قطر وحماس غادرا إلى القاهرة من أجل استكمال المفاوضات.

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر صفقة الأسرى المحتجزين إسرائيل حماس

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