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BBC

وزير الخارجية البريطاني: الولايات المتحدة تعرض الأمن الغربي للخطر بحجب المساعدة الأوكرانية

04:20 م الإثنين 08 أبريل 2024

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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لندن (د ب أ)

من المقرر أن يحذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال زيارة لواشنطن من أن الولايات المتحدة تجازف بتعريض الأمن الغربي للخطر عن طريق حجب المساعدة لأوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن كاميرون سوف يبلغ رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بمنع زملائه من مواصلة حجب حزمة بقيمة 95 مليار دولار في اجتماع وجه لوجه.

ووفقا لصحيفة تليجراف، سوف يقول كاميرون أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عرضا أموالهما لأوكرانيا على مدار العام المقبل، وحث الولايات المتحدة بأن تحذو حذوهما.

وسوف توفر حزمة المساعدات، التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.

وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 5ر2 مليار جنيه إسترليني (1ر3 مليار دولار) لمساعدة كييف فيما تصد الغزو الروسي، بينما سوف يقدم الاتحاد الأوروبي 50 مليار يورو (54 مليار دولار).

ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني الولايات المتحدة أوكرانيا مجلس النواب الاتحاد الأوروبي

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