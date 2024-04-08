ألمانيا: بدء محاكمة سوري بتهمة الانتماء إلى داعش وارتكاب جرائم حرب

كوبلنتس- (د ب أ)

بدأت اليوم الاثنين وقائع محاكمة سوري يُعْتَقد أنه كان عضوا سابقا في تنظيم داعش أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا.

وخلال تلاوة صحيفة الدعوى، قالت ممثلة للادعاء العام إن الرجل/44 عاما/ انضم إلى التنظيم في عام 2015 وأنه شارك في إعدام سجناء.

ويوجه الادعاء للرجل عدة تهم من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج وارتكاب جرائم حرب والقتل.

ووفقا للادعاء، انضم المتهم كمقاتل إلى تنظيم داعش لمدة قاربت شهرا عندما استولى التنظيم على محل إقامته في بلدة الصوانة في سوريا، وخلال فترة انضمامه شارك الرجل في عمليتي إعدام، تم في كل عملية قتل مقاتلين اثنين من الجيش السوري الحر حيث ذكر الادعاء أن المتهم كان يقوم في كل عملية باقتياد السجينين إلى مكان إعدامهما.

وأضاف الادعاء أن أحد هؤلاء الأشخاص الأربعة تم ربطه بحبل إلى شاحنة بيك آب سحلته عبر طرق المدينة إلى أن قُتِل، وقالت ممثلة الادعاء إن المتهم كان يصيح بعبارة "الله أكبر" من الشاحنة مشيرة إلى أن هناك تحقيقات منفصلة تجري بشأن سائق هذه الشاحنة.

وذكرت ممثلة الادعاء أن المتهم في واقعة إعدام أخرى منع أحد مقاتلي داعش من إطلاق النار مجددا على شخص أُصِيْب برصاصة في رأسه وكان لا يزال على قيد الحياة حتى لا يريحه من آلامه.

كما يتهم الادعاء الرجل أيضا باحتجاز مدنيين كرهائن، وبأنه قام بإطلاق النار عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للتنظيم على شخص فار من مسافة قصيرة مع علم المتهم بأن ما فعله كان يمكن أن يفضي إلى موت ذلك الشخص الذي تمكن من الهروب حسب قول الادعاء.

في المقابل، قال محام المتهم إن موكله لم ينضم على الإطلاق إلى داعش كما أنه لم يكن أبدا من داعميه مشيرا إلى أنه ليس إسلامويا ولا حتى متدينا، وأضاف أن الادعاء لم يثبت أي دافع للاتهامات التي أوردها وذكر أن اثنين من أشقاء المتهم نفسه لقيا حتفهما وهما يقاتلان في صفوف الجيش السوري الحر.

ورأى المحامي أن اتهام موكله بالانتماء إلى داعش يحتاج إلى المزيد من الأدلة.

وقال إن موكله هرب بعد وقت قصير من استيلاء داعش على محل إقامته.