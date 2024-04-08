الرئاسة التركية: الدفاع عن الفلسطينيين دفاع عن الكرامة الإنسانية

أنقرة- (د ب أ)

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، إن إسرائيل "تقتل الفلسطينيين والحقيقة"، مؤكدا أن الدفاع عن الفلسطينيين والحقيقة "يعادل الدفاع عن الكرامة الإنسانية"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وجاء تصريح ألطون في رسالة مصورة بعثها إلى ندوة تنظمها السفارة التركية في العاصمة البريطانية لندن، حول العلاقات بين تركيا والمملكة المتحدة.

وأشار ألطون إلى أن العالم "يمر بدوامة مظلمة ويواجه تحديات مختلفة، وسط أزمات وصراعات إقليمية وعالمية، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية وتبعاتها".

وأوضح أن تركيا دعت أطراف هذه الحرب إلى ضبط النفس منذ البداية، مؤكدة على ضرورة حل النزاعات عبر التفاوض لا الحرب تحت شعار "لا خاسر في سلام مشرف".

وقال إن تركيا حالت دون وقوع أزمة غذائية عالمية من خلال ريادتها في إبرام اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

في السياق، ذكر المسؤول التركي أن "ثمة أزمة لها عواقب عالمية، موازية لتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الهجمات الإسرائيلية على غزة"، مضيفا أن إسرائيل "استخدمت الجوع سلاحا" في هجماتها المستمرة منذ 6 أشهر على القطاع، مع فشل إيصال المساعدات إلى المنطقة على النحو المطلوب.