نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت جرائمها ضد الأسرى منذ 7 أكتوبر

(مصراوي)

حذر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، في بيان له من مواجهة مئات الأسرى المرضى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قتلًا بطيئًا جراء اقتراف قوات الاحتلال جرائم طبية بحقهم.

وقال بيان نادي الأسير، إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي الطبية تصاعدت ضد الأسرى الفلسطينيين عقب اندلاع أحداث الـ 7 من أكتوبر وهو ما تسبب في استشهاد عدد من الأسرى.

وأضاف نادي الأسير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست أيضًا جرائم التعذيب والتجويع بحق الأسرى.

وأشار نادي الأسير، إلى أن قوات الاحتلال تقوم بإخفاء أسرى قطاع غزة قسريًا محذرًا من أن بينهم جرحى ومرضى محتجزون في معسكرات الاحتلال.

واتهم نادي الأسير، وزارة الصحة الإسرائيلية بتوجيه تعليماتها إلى المستشفيات والأطباء للامتناع عن علاج الأسرى الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال لا تنقل الأسرى المرضى إلى المستشفيات إلا في الحالات الخطيرة للغاية.