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BBC

وزيرة أمريكية تحذر الشركات الصينية من مغبة دعم حرب روسيا

03:08 م الإثنين 08 أبريل 2024

جانيت يلين

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بكين - (د ب أ)

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الشركات في الصين من تصدير منتجات إلى روسيا يمكن استخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وقالت يلين اليوم الاثنين في بكين في ختام زيارتها للصين: "شددت على أن الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في (الصين)، يجب ألا تقدم دعما ماديا لحرب روسيا، وأنها ستواجه عواقب وخيمة إذا فعلت ذلك".

وقالت يلين إن جميع البنوك التي تحول الأموال إلى روسيا من أجل تزويد صناعة الدفاع الروسية بالسلع العسكرية أو غيرها معرضة لخطر العقوبات الأمريكية أيضا.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل مجموعة من العقوبات على الشركات الصينية لأسباب تتعلق بروسيا. كما فرضت واشنطن عقوبات على الصين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وإبطاء قدرة منافستها على تصنيع أشباه موصلات بالغة التطور يمكن أن تمنح بكين ريادة تكنولوجية، خاصة لدى جيشها.

جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بكين روسيا الصين

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