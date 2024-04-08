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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: 42% من الإسرائيليين يريدون إقالة نتنياهو

11:38 ص الإثنين 08 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

ذكر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن 42% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو عليه تقديم استقالته بشكل فوري على خلفية فشله في إدارة أحداث الـ7 من أكتوبر.

وأفاد الاستطلاع، أن 68% من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو لا يتعاطى مع الحرب على نحو جيد.

وتستمر المظاهرات الحاشدة في تل أبيب مطالبة بإقالة نتنياهو بشكل فوري وإجراء انتخابات مبكرة وصلت حد محاولة اقتحام منزله، إضافة إلى تعامل قوات الشرطة الإسرائيلية بشكل عنيف من خلال اعتقال عدد من المتظاهرين.

كما ثارت الأوضاع ضد نتنياهو عقب محاولة سيارة دهس المتظاهرين أثناء احتجاجاتهم.

بينيامين نتنياهو هيئة البث الإسرائيلية إقالة نتنياهو

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