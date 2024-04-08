إعلان

BBC

وزيرة الخزانة الأمريكية توجه انتقادات حادة لقادة الصين

11:33 ص الإثنين 08 أبريل 2024

جانيت يلين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بكين - (د ب أ)

ناشدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين كبار قادة الصين إعادة التفكير بشكل أساسي في استراتيجيتهم للنمو الاقتصادي، مختتمة بذلك رحلة عالية المخاطر إلى بكين سعيا لتحقيق التوازن بين تعزيز العلاقات الثنائية من ناحية، وتوجيه انتقادات حادة من جانب آخر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين، إن الاختلالات الاقتصادية في الصين والدعم الحكومي الضخم لقطاعات معينة "سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على العمال والشركات في الولايات المتحدة وباقي العالم."

وقالت وكالة بلومبرج إن يلين، على مدار أربعة أيام من الاجتماعات، وصفت مرارا استراتيجية الصين المتمثلة في تعزيز قدرتها التصنيعية الضخمة بالفعل باعتبارها مصدر قلق عالمي واسع النطاق، وحثت زعماء الصين على التركيز بدلا من ذلك على تحفيز الطلب المحلي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس شي جين بينج جعل تعزيز التصنيع المتقدم أولوية قصوى في سعيه لتحقيق نمو بنحو 5% هذا العام على الرغم من وجود أزمة عقارية عميقة.

جانيت يلين بكين الخزانة الأمريكية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البورصة تعلن إجازة عيد الفطر بداية من الثلاثاء

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* تعذر رؤية الهلال.. مركز الفلك يعلن أول أيام عيد الفطر 2024
* دليلان بالأسماء.. مصدر يكشف حقيقة "حركة المحافظين المتداولة"
* تنويه جوي من الأرصاد.. سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق الآن
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"