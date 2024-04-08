وزيرة الخزانة الأمريكية توجه انتقادات حادة لقادة الصين

بكين - (د ب أ)

ناشدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين كبار قادة الصين إعادة التفكير بشكل أساسي في استراتيجيتهم للنمو الاقتصادي، مختتمة بذلك رحلة عالية المخاطر إلى بكين سعيا لتحقيق التوازن بين تعزيز العلاقات الثنائية من ناحية، وتوجيه انتقادات حادة من جانب آخر.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن يلين قولها، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الاثنين، إن الاختلالات الاقتصادية في الصين والدعم الحكومي الضخم لقطاعات معينة "سيؤدي إلى مخاطر كبيرة على العمال والشركات في الولايات المتحدة وباقي العالم."

وقالت وكالة بلومبرج إن يلين، على مدار أربعة أيام من الاجتماعات، وصفت مرارا استراتيجية الصين المتمثلة في تعزيز قدرتها التصنيعية الضخمة بالفعل باعتبارها مصدر قلق عالمي واسع النطاق، وحثت زعماء الصين على التركيز بدلا من ذلك على تحفيز الطلب المحلي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الرئيس شي جين بينج جعل تعزيز التصنيع المتقدم أولوية قصوى في سعيه لتحقيق نمو بنحو 5% هذا العام على الرغم من وجود أزمة عقارية عميقة.