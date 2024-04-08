استمرار البحث عن 6 أشخاص بعد وقوع زلزال في تايوان

تايبيه - (د ب ا)

قال مركز عمليات الطوارئ المركزي إنه مازال هناك ستة أشخاص لم يتم العثور عليهم بعد وقوع زلزال بقوة 2ر7 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل مقاطعة هوالين في شرق تايوان في الثالث من أبريل الجاري، حيث مازالت جهود البحث والإنقاذ مستمرة.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية المركزية أن المركز قال نقلا عن بيانات وكالة إطفاء الحرائق الوطنية الخاضعة لإدارة وزارة الداخلية، إنه في إطار المحاولة للعثور على الستة أشخاص في أسرع وقت ممكن، تم تكثيف جهود الإنقاذ في منطقة شاكادانج تريل في متنزه تاروكو الوطني، بالقرب من مركز الزلزال.

ووقع مركز الزلزال، الأكبر منذ نحو 25 عاما الذي تشهده تايوان، في المحيط الهادي، على بعد 0ر25 كيلومترا جنوب-جنوب شرق مقاطعة هوالين، وعلى عمق 5ر15 كيلومترا، وفقا لمركز رصد النشاط الزلزالي التابع لإدارة الطقس المركزية.

وقد أسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 1145 آخرين، وفقدان ستة أشخاص حتى الآن.