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BBC

مفوضية اللاجئين تؤكد ضرورة تدبير 620 مليون دولار لدعم المهاجرين الأفغان

10:18 ص الإثنين 08 أبريل 2024

المهاجرين الأفغان

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أ ش أ

أكد مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منطقة جنوب آسيا ضرورة تدبير مبلغ تقدر قيمته بحوالي 620 مليون دولار من أجل مساعدة المهاجرين الأفغان.

وذكر مكتب المفوضية -في تدوينة نشرها على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا)- أن أفغانستان والدول المجاورة لها ستواجه تحديات خلال العام الحالي.

وأوضح مكتب المفوضية أن الأمر يتطلب تدبير مساعدات لحوالي 8 ,4 مليون مهاجر أفغاني و5 ,2 مليون شخص في المجتمعات التي تستضيفهم خلال عام 2024، كما أن هناك حاجة عاجلة لتقديم معونات إنسانية لنحو 7 ,23 مليون شخص لمساعدتهم على النجاة من الوضع الخطير الذي تتعرض له حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة في أفغانستان.

هذا المحتوى من

Asha
المهاجرين الأفغان مفوضية اللاجئين منطقة جنوب آسيا

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