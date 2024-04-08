إعلام عبري يكشف عن مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

وكالات

كشف مصدر إسرائيلي، أنه من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة اقتراحاً جديداً لصفقة تبادل أسرى، هذا المقترح يتطلب تنازلات كبيرة من كل من إسرائيل وحركة حماس، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.

وأضاف المصدر، أن "المشاركة الكبيرة من جانب الولايات المتحدة والضغوط التي تمارسها يمكن أن تحرك الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات".

بدورها أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الوفد الإسرائيلي المكلف بالتفاوض وصل إلى القاهرة الأحد، ومن المتوقع أن يجتمع بالوسطاء المصريين والقطريين، إضافة إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.

إلى ذلك أعلنت حماس في بيان مساء الأحد، أن وفدها إلى المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وصل إلى القاهرة والتقى بمسؤولين مصريين.

وكررت الحركة مطالبها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين بحرية إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وإنجاز صفقة تبادل للأسرى، يتم بموجبها الإفراج المتبادل عن الأسرى الفلسطينيين، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة في غزة، حسب رويترز.

يشار إلى أن عودة آلاف النازحين إلى شمال غزة لا تزال تشكل نقطة الخلاف الرئيسية المتبقية بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل إلى صفقة تتيح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع، وفق ما ذكر سابقاً مسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر.

وكشف وسطاء عرب مشاركون في المحادثات أن الجانب الإسرائيلي، أبدى انفتاحه للسماح بالعودة إلى الشمال بمعدل ألفي شخص يومياً، لكن معظمهم من النساء والأطفال، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

كما اشترطت إسرائيل عودة 60 ألف فلسطيني كحد أقصى، دون الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً.

في السياق، أوضح مسؤولون عرب أن عودة سكان غزة النازحين قد تبدأ بعد 10 أيام إلى أسبوعين من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيتراوح لمدة 6 أسابيع، إذا ما تم الاتفاق عليه نهائياً.

في المقابل، ترفض حماس تلك الشروط وتتمسك بإزالة نقاط التفتيش والحفاظ على لم شمل العائلات العائدة إلى الشمال، رافضة إبعاد الذكور البالغين.

وكانت حماس قد ذكرت، السبت، أن وفداً منها برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة استجابة لدعوة مصرية للمشاركة في المفاوضات.

لكنها جددت تمسكها بموقفها ومطالبها بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الفلسطينيين وإغاثتهم وإيوائهم.