مصدر عسكري: القوات السورية والروسية تهاجم مواقع مسلحين

دمشق - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم الأحد، تنفيذ القوات السورية والروسية قصفاً وغارات على مواقع مسلحين في 3 محافظات سورية.

وقال المصدر بوزارة الدفاع السورية في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "نفذت وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية سلسلة عمليات نوعية دقيقة بواسطة الطيران الحربي والمسير ونيران المدفعية والصواريخ على مدار عدة أيام".

وأضاف أن هذه العمليات استهدفت من خلالها مقرات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية ومستودعات للأسلحة وآليات متنوعة في أرياف محافظات دير الزور وتدمر وإدلب ما أدى إلى تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة العشرات من الإرهابيين من بينهم متزعمون في تلك التنظيمات إضافة إلى جنسيات أجنبية.

يشار إلى أن الطائرات الحربية الروسية قد شنت خلال الأيام الماضية غارات استهدفت مقرات لمسلحي تنظيم داعش في ريفي حمص ودير الزور ردا على هجمات تعرضت لها القوات الحكومية السورية أسفرت عن مقتل العديد من عناصرها.