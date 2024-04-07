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BBC

الأونروا: 6% من سكان غزة إما استُشهدوا أو أُصيبوا أو فُقدوا

11:24 م الأحد 07 أبريل 2024

المتحدث باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة

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مصراوي

قال المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الأحد، إن ما تم في غزة هو عملية فتك بأناس لا علاقة لهم حتى بالسياسة.

وأكد أبو حسنة في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن ما تعرضت له غزة غير مسبوق في التاريخ و6% من السكان إما استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا، موضحا أن إسرائيل تفضل التعامل مع بعض المنظمات الأممية الأخرى ومنظمات دولية.

وأشار أبو حسنة إلى أن إسرائيل تريد من وكالة الأونروا الابتعاد عن قضية اللاجئين الفلسطينيين وهذا مستحيل، كاشفا أن المساعدات التي دخلت إلى شمال غزة مؤخرا تمت عبر اليونيسف والصحة العالمية.

عدنان أبو حسنة الأونروا غزة إسرائيل

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