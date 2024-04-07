استطلاع: 46% من الإسرائيليين يؤيدون المبادرة بعملية عسكرية ضد لبنان

مصراوي

كشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 العبرية، أن 14% فقط من الإسرائيليين واثقون أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل بما يكفي لاستعادة الأسرى.

وظهر الاستطلاع أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يتخذ قراراته بدوافع سياسية، بينما يرى 50% من الإسرائيليين أنه يجب تعجيل الانتخابات العامة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة العبرية أن 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مسؤول عن التوتر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما يبين أن 46% من الإسرائيليين يؤيدون المبادرة بعملية عسكرية ضد لبنان.