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BBC

استطلاع: 46% من الإسرائيليين يؤيدون المبادرة بعملية عسكرية ضد لبنان

09:52 م الأحد 07 أبريل 2024

عملية برية في لبنان أرشيفية

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مصراوي

كشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 العبرية، أن 14% فقط من الإسرائيليين واثقون أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعمل بما يكفي لاستعادة الأسرى.

وظهر الاستطلاع أن 49% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يتخذ قراراته بدوافع سياسية، بينما يرى 50% من الإسرائيليين أنه يجب تعجيل الانتخابات العامة.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته القناة العبرية أن 41% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو مسؤول عن التوتر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

فيما يبين أن 46% من الإسرائيليين يؤيدون المبادرة بعملية عسكرية ضد لبنان.

عملية برية في لبنان استعادة الأسرى استطلاع رأي اسرائيلي طوفان الأقصى حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي

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