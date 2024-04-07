الإمارات تعلن وصول سفينة المساعدات الثالثة إلى العريش لدعم سكان غزة

دبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات وصول سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة إلى ميناء العريش بمصر، تحمل على متنها 4 آلاف و630 طنا من المواد الإغاثية للمتأثرين من الأحداث في غزة.

وتضمنت محتويات السفينة مواد غذائية وطبية ومكملات غذائية للأطفال، إلى جانب ملابس شتوية ومواد إيواء واحتياجات ضرورية أخرى.

وقال راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بيان اليوم الأحد: "إن تسيير هذه الشحنة من المساعدات الإنسانية بحرا، يأتي تعزيزاً لمبادرات الإمارات الإنسانية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف "تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع وفود الهلال الأحمر الإماراتي المتواجدة حاليا داخل القطاع، لتوزيع حمولة السفينة من المساعدات على المستهدفين في المناطق الأكثر تأثرا بأحداث غزة"، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل ما في وسعها من جهود إنسانية لمواكبة حجم التحديات الإنسانية التي تواجه الساحة الفلسطينية، خاصة في مجال الإمدادات الغذائية والاحتياجات الضرورية.