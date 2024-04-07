إعلام عبري: واشنطن تتحرك بجدية ومصممة على إبرام صفقة بشأن الأسرى

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوفد مستشاره السياسي أوفير بليك ضمن الوفد المفاوض إلى القاهرة.

فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تتحرك بجدية كبيرة وهي مصممة على إبرام صفقة بشأن الأسرى.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يضع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مقترحا على الطاولة، مؤكدين أن واشنطن اللاعب الرئيسي في المفاوضات ولا تريد أقل من إبرام صفقة ووقف إطلاق النار.

سبق وأن قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتولى قيادة جولة المفاوضات الحالية وتمارس ضغوطا هائلة.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن جميع الأطراف تظهر مرونة أكبر من ذي قبل في مفاوضات الأسرى، مؤكدة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل تفقد أدوات ضغط بارزة، لافتة إلى أن حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وصرّح مسؤول رفيع للهيئة العبرية، بأن الاحتجاجات تؤثر على الضغوط بشأن صفقة الأسرى.

بينما أكد مسؤول أمريكي لهيئة البث العبرية، أن الأطراف أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة.