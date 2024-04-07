إعلان

BBC

تقرير: المباني والأراضي الزراعية بغزة دُمّرت خلال 6 أشهر من الحرب

09:09 م الأحد 07 أبريل 2024

تدميرالمباني والأراضي الزراعية بغزة أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك - (د ب أ)

أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن القصف الإسرائيلي لغزة خلال الأشهر الستة التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر، أدى إلى تسوية المباني بالأرض، وتدمير الأراضي الزراعية، وتدمير البنية التحتية الحيوية هناك إلى درجة أن عملية إعادة بناء اقتصاد القطاع قد تستغرق عقودا.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، نقلا عن تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه إذا انتهت الحرب اليوم، فإن الأمر قد يستغرق من غزة 70 عاما لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وذكر موقع أكسيوس أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر و2 أبريل، ألحق العدوان الإسرائيلي أضرارا أو دمر أكثر من 50% من المباني في غزة، بما في ذلك أكثر من 70% في المناطق الواقعة شمالي القطاع، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية الذي أجراه جامون فان دين هوك، من جامعة ولاية أوريجون وكوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.

وقال موقع أكسيوس أن تحليلا منفصلا عبر صور الأقمار الصناعية للأضرار الزراعية أجراه "هي ين" من جامعة ولاية كينت خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية دمرت ما يقرب من 50% من محاصيل الأشجار و42% من الصوب الزراعية داخل غزة.

تدميرالمباني بغزة تدميرالمباني تدميرالأراضي الزراعية بغزة طوفان الأقصى حرب غزة القصف الإسرائيلي لغزة تقرير مؤتمر الأمم المتحدة هجوم حماس في 7 أكتوبر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: واشنطن تتحرك بجدية ومصممة على إبرام صفقة بشأن الأسرى

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

رمضانك في خيمة| الحرب تدفع بآلاف اليمنيين نحو خيام الصحراء.. "ماعاد في اللمة زي الأول"
كسوف الشمس وخسوف القمر.. ظاهرتان فلكيتان في رمضان هل تشيران إلى علامات الساعة؟
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"