تقرير: المباني والأراضي الزراعية بغزة دُمّرت خلال 6 أشهر من الحرب

نيويورك - (د ب أ)

أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن القصف الإسرائيلي لغزة خلال الأشهر الستة التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر، أدى إلى تسوية المباني بالأرض، وتدمير الأراضي الزراعية، وتدمير البنية التحتية الحيوية هناك إلى درجة أن عملية إعادة بناء اقتصاد القطاع قد تستغرق عقودا.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، اليوم الأحد، نقلا عن تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه إذا انتهت الحرب اليوم، فإن الأمر قد يستغرق من غزة 70 عاما لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022.

وذكر موقع أكسيوس أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر و2 أبريل، ألحق العدوان الإسرائيلي أضرارا أو دمر أكثر من 50% من المباني في غزة، بما في ذلك أكثر من 70% في المناطق الواقعة شمالي القطاع، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية الذي أجراه جامون فان دين هوك، من جامعة ولاية أوريجون وكوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك.

وقال موقع أكسيوس أن تحليلا منفصلا عبر صور الأقمار الصناعية للأضرار الزراعية أجراه "هي ين" من جامعة ولاية كينت خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية دمرت ما يقرب من 50% من محاصيل الأشجار و42% من الصوب الزراعية داخل غزة.