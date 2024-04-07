ألمانيا.. محاكمة سوري بتهمة الانتماء لداعش وارتكاب جرائم حرب

كوبلنتس - (د ب أ)

تبدأ غدا الاثنين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا، وقائع محاكمة سوري يُعْتَقد أنه كان عضوا سابقا في تنظيم داعش.

ويُعْتَقد أن الرجل (44 عاما) انضم إلى التنظيم في عام 2015 وأنه شارك في قتل سجناء، ويوجه الادعاء للرجل عدة تهم من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج وارتكاب جرائم حرب والقتل.

وقال الادعاء إن المتهم انضم كمقاتل إلى تنظيم داعش في مايو 2015 عندما استولى التنظيم على محل إقامته، وإنه قام في نفس العام باقتياد أربعة أسرى من مقاتلي الجيش السوري الحر إلى الإعدام؛ ويُعْتَقد أن أحد هؤلاء تم ربطه بحبل إلى سيارة سحلته عبر طرق المدينة إلى أن قُتِل.

وأضاف الادعاء أنه يُعْتَقد أن المتهم شارك في القبض على مدني، وأنه أطلق النار عند إحدى نقاط التفتيش التابعة للتنظيم على شخص فار من مسافة قصيرة مع علم المتهم بأن ما فعله يمكن أن يفضي إلى موت ذلك الشخص.

كما يُعْتَقد أن المتهم كان عضوا محليا تابعا للتنظيم حتى نهاية يونيو 2015؛ وتم إلقاء القبض عليه في مدينة ماينتس غربي ألمانيا في مارس 2023، وأودع في الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ.