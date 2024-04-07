مسؤول أمريكي: نحن أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة لتبادل الأسرى

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تتولى قيادة جولة المفاوضات الحالية وتمارس ضغوطا هائلة.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن جميع الأطراف تظهر مرونة أكبر من ذي قبل في مفاوضات الأسرى، مؤكدة أن الولايات المتحدة تضغط على جميع الأطراف بما فيها إسرائيل.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن إسرائيل تفقد أدوات ضغط بارزة، لافتة إلى أن حماس تريد التوصل إلى اتفاق.

وصرّح مسؤول رفيع للهيئة العبرية، بأن الاحتجاجات تؤثر على الضغوط بشأن صفقة الأسرى.

بينما أكد مسؤول أمريكي لهيئة البث العبرية، أن الأطراف أقرب من أي وقت مضى لإبرام صفقة.