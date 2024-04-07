جالانت: قواتنا تجهز نفسها لمهمات أخرى مثل ما فعلت بمجمع الشفاء الطبي

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأحد، إن حركة حماس لم تعد تنظيما عسكريا في غزة نتيجة عمليات الجيش المكثفة، مضيفا "الإنجازات التي حققتها قواتنا في خان يونس مشرفة جدا".

وزعم جالانت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر أهدافا في خان يونس بما فيها مخازن سلاح وغرف تحكم واتصالات، موضحا أن قوات الاحتلال تجهز نفسها لمهمات أخرى مثل ما فعلت في مجمع الشفاء الطبي.

وكان جالانت قال، اليوم الأحد، إن انسحاب قواته من خان يونس جنوبي قطاع غزة يأتي استعدادا للمهام المستقبلية في منطقة رفح.

وأكد جالانت أن إسرائيل ستصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل فيه كإطار عسكري يشكل خطرا على الإسرائيليين.

في وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كل قواته البرية المتواجدة بجنوب قطاع غزة باستثناء كتيبة واحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إنه بدأ الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.