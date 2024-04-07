انفجار طائرة مسيرة فوق محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية شرقي أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

حمّلت السلطات الروسية، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية مسؤولية هجوم بطائرة مسيرة شكل تهديدا لمحطة "زابوريجيا" للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا.

وقالت الإدارة الروسية للمحطة المحتلة في شرقي أوكرانيا، في منشور على تليجرام، إنه لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الطائرة المسيرة التي انفجرت فوق المفاعل السادس بالمنشأة.

وأضافت الإدارة الروسية للمحطة أن مستويات الإشعاع داخل المحطة وحولها كانت متوافقة مع المعايير.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إنه تم رصد انفجار فوق المحطة، حيث يتواجد ممثلون للوكالة، لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن الانفجار.

وحثّ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في منشور على تطبيق إكس، الطرفين المتحاربين على الامتناع عن الأعمال التي يمكن أن "تعرض السلامة النووية للخطر".

ووفقا لتقارير روسية أخرى، أصابت طائرة مسيرة بوفيه المحطة في وقت سابق اليوم الأحد، مما أدى إلى تعرض شاحنة كان يجرى تفريغ حمولتها، لأضرار.

ويشكو المسؤولون الروس من تزايد هجمات الطائرات المسيرة على المحطة ويحملون أوكرانيا مسؤولية ذلك.