إعلام عبري: الجيش قد يبدأ بإخلاء رفح خلال أسبوع استعداداً لدخولها

مصراوي

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيبدأ عملية إخلاء مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ربما خلال أسبوع استعداداً للعملية العسكرية البرية هناك.

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت قال، اليوم الأحد، إن انسحاب قواته من خان يونس جنوبي قطاع غزة يأتي استعدادا للمهام المستقبلية في منطقة رفح.

وأكد جالانت أن إسرائيل ستصل إلى وضع لا تسيطر فيه حماس على قطاع غزة ولا تعمل فيه كإطار عسكري يشكل خطرا على الإسرائيليين.

في وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب كل قواته البرية المتواجدة بجنوب قطاع غزة باستثناء كتيبة واحدة، دون تقديم مزيد من التفاصيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إنه بدأ الاستعداد للانتقال من الدفاع إلى الهجوم في الجبهة الشمالية مع لبنان

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استكمل مرحلة أخرى في رفع أهلية مستودعات الطوارئ لغرض التجنيد واسع النطاق لقوات الاحتياط.