الحوثيون يتبنون الهجمات على سفن حربية في البحر الأحمر

القاهرة - (د ب أ)

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، مسؤوليتهم عن هجمات على سفن تجارية مرتبطة ببريطانيا وإسرائيل، وهي الأحدث في سلسلة من الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران والتي أدت إلى اضطراب حركة الشحن البحري في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة المسلحة هاجمت السفينة البريطانية "هوب آيلاند" بالصواريخ.

وكان الهجوم جزء من 5 عمليات عسكرية نفذتها الجماعة خلال الـ 72 ساعة الماضية، حسبما قال المسؤول في بيان متلفز.

وشمل ذلك هجمات صاروخية على سفينتين إسرائيليتين في المحيط الهندي وبحر العرب.

وأضاف المتحدث أن الجماعة استهدفت عددا من الفرقاطات الأمريكية بطائرات مسيرة في البحر الأحمر.

وقام مقاتلو الحوثي بشن هجمات على السفن في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد فعل على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتتجنب شركات الشحن الكبرى بشكل متزايد الطريق البحري الأقصر بين آسيا وأوروبا وتبحر بدلا من ذلك في الرحلة الأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح.

ويقول الحوثيون إنهم يريدون فرض نهاية للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة التي أعقبت عملية "طوفان الأقصى" في أكتوبر الماضي.

وشنت عدة دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، عمليات لحماية السفن في المنطقة ردا على هجمات الحوثيين.

كما نشر الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر.