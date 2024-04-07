زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب شينجيانج شمال غربي الصين

بكين - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة، اليوم الاحد، محافظة بايتشنج في منطقة شينجيانج الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز الصيني لشبكات الزلازل، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 0446 مساء اليوم (الأحد) بتوقيت بكين، دون أن تكشف عما إذا كان الزلزال قد أسفر عن سقوط ضحايا.

وذكر المركز في تقرير له إنه تم رصد مركز الزلزال عند التقاء دائرة عرض 94ر41 درجة شمالا وخط طول 14ر82 درجة شرقا، وعلى عمق 17 كيلومترا.