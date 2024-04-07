ترامب يشبّه نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"

واشنطن - (ا ف ب)



في منشور له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، شبّه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث" وذلك في في سياق المحاكمة التي يواجهها. وقد أثار التصريح سخرية وانتقادات المعسكر الديمقراطي المنافس له في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في خطوة انتقدها بشدة معسكر منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن، شبه الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب السبت نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث".

ويذكر أنه خلال العام الماضي، وجه القضاء إلى الرئيس السابق اتهامات في أربع دعاوى جنائية تصل العقوبة في كل منها إلى السجن.

ويواجه الملياردير المثير للجدل اتهاما في إحدى هذه الدعاوى بدفع أموال بطريقة مخالفة للقانون إلى نجمة أفلام إباحية للتكتم على علاقة تقول إنها جمعتهما سويا.

وستبدأ المحاكمة في هذه القضية اعتباراً من 15 نيسان/أبريل.

ويهاجم ترامب بانتظام القاضي خوان ميرشان المكلف ترؤس هذه المحاكمة، وذلك عبر رسائل تحريضية ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين فرض القاضي قيودا على التصريحات الصادرة عن المتهم والمتعلقة بهذه الدعوى.

"انتهاك القانون والدستور"

وتضمن منشور طويل جدا نشره على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، فصّل ترامب بإسهاب هذه القيود المفروضة عليه، متهما القاضي بـ"انتهاك القانون والدستور في الوقت نفسه".

وصرح ترامب "إذا كان هذا الدجال المنحاز يريد أن يزج بي في السجن لقولي الحقيقة الواضحة والجلية، فسأصبح بكل سرور نيلسون مانديلا العصر الحديث - سيكون ذلك شرفا عظيما".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقارن فيها ترامب نفسه بالزعيم التحرري الجنوب أفريقي الذي أنهى نظام الفصل العنصري في بلاده في تسعينيات القرن الماضي بعدما أمضى 27 عاماً في السجن.

وفي تجمع انتخابي في 2023 قارن ترامب نفسه بالرئيس الجنوب أفريقي الذي رحل في 2013.

وقبل أيام قليلة وصل الأمر بترامب لأن ينشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي رسما يظهر فيه السيد المسيح جالسا بجانبه في قاعة المحكمة كما لو أن الاثنين يحاكمان سويا.

وسارعت حملة الرئيس الديمقراطي جو بايدن المرشح لولاية ثانية في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر إلى انتقاد ترامب على هذه المقارنات.

وبنبرة ملؤها السخرية، قالت المتحدثة باسم الحملة ياسمين هاريس في بيان "تخيل أن تكون أنانيا لدرجة أنك تقارن نفسك بالسيد يسوع المسيح وبنيلسون مانديلا في غضون أسبوع ونيف".