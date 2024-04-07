سفير روسيا لدى فرنسا: تصريحات ماكرون المتشددة تشكل "مشكلة استراتيجية"

باريس - (د ب أ)

قال سفير روسيا لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف، إن تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتشددة الأخيرة بشأن روسيا تشكل "مشكلة استراتيجية خطيرة".

وأضاف ميشكوف، ردا على سؤال عما سيحدث إذا أرسلت فرنسا قوات إلى أوكرانيا، إن "عدم وجود خطوط حمراء محددة بوضوح واستمرار الغموض الاستراتيجي يدفع كل جانب إلى افتراض الأسوأ"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ميشكوف، لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية اليوم الأحد، "لا أشير إلى أن روسيا تعتزم إعلان الحرب على فرنسا، ولكن من الواضح أن هناك مشكلة استراتيجية خطيرة تنشأ عن هذا النوع من التفكير".

وأضاف ميشكوف أن وجود الجنود الفرنسيين في أوكرانيا "قد يشكل تهديدا لهم" وأن عددا قليلا من "المرتزقة الفرنسيين" لقوا حتفهم بالفعل في الحرب.

وردا على سؤال من وكالة بلومبرج للأنباء في فبراير الماضي، ترك ماكرون الباب مفتوحا أمام إرسال قوات قتالية فرنسية إلى أوكرانيا.