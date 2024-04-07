إعلان

BBC

سفير روسيا لدى فرنسا: تصريحات ماكرون المتشددة تشكل "مشكلة استراتيجية"

03:17 م الأحد 07 أبريل 2024

أليكسي ميشكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

باريس - (د ب أ)

قال سفير روسيا لدى فرنسا، أليكسي ميشكوف، إن تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتشددة الأخيرة بشأن روسيا تشكل "مشكلة استراتيجية خطيرة".

وأضاف ميشكوف، ردا على سؤال عما سيحدث إذا أرسلت فرنسا قوات إلى أوكرانيا، إن "عدم وجود خطوط حمراء محددة بوضوح واستمرار الغموض الاستراتيجي يدفع كل جانب إلى افتراض الأسوأ"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ميشكوف، لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية اليوم الأحد، "لا أشير إلى أن روسيا تعتزم إعلان الحرب على فرنسا، ولكن من الواضح أن هناك مشكلة استراتيجية خطيرة تنشأ عن هذا النوع من التفكير".

وأضاف ميشكوف أن وجود الجنود الفرنسيين في أوكرانيا "قد يشكل تهديدا لهم" وأن عددا قليلا من "المرتزقة الفرنسيين" لقوا حتفهم بالفعل في الحرب.

وردا على سؤال من وكالة بلومبرج للأنباء في فبراير الماضي، ترك ماكرون الباب مفتوحا أمام إرسال قوات قتالية فرنسية إلى أوكرانيا.

أليكسي ميشكوف سفير روسيا لدى فرنسا إيمانويل ماكرون روسيا

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترامب يشبّه نفسه بـ"مانديلا العصر الحديث"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

رمضانك في خيمة| الحرب تدفع بآلاف اليمنيين نحو خيام الصحراء.. "ماعاد في اللمة زي الأول"
* رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ 6000 جنيه بداية من مايو
استفتاء مصراوي| صوّت للأفضل في دراما رمضان 2024 "مسلسلات ونجوم وصناع"