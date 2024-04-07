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BBC

إسرائيل هيوم: وفد المفاوضات الإسرائيلي سيصل القاهرة غدًا

03:01 م الأحد 07 أبريل 2024

إسرائيل

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(مصراوي)

قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن وفد المفاوضات الإسرائيلي سيغادر غدًا الاثنين، إلى القاهرة من أجل استكمال المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

وأفادت الصحيفة العبرية، أن الوفد يتضمن رئيسي الموساد والشاباك الإسرائيلي.

وفي وقت سابق اليوم، انتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي المنعقد بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن إرسال وفد المفاوضات إلى القاهرة.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا في الوقت ذاته أنه لن يتم الخضوع لمطالب حركة حماس.

إسرائيل وفد المفاوضات الإسرائيلي القاهرة إطلاق سراح الأسرى المحتجزين

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