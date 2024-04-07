مدير مكتب ولي العهد السعودي يعلق على صورة من الحرم المكي

وكالات

علق بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على صورة متداولة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لجندي سعودي يحمل طفلاً في الحرم المكي.

وكتب العساكر، عبر حسابه على موقع "إكس": وطنٌ بأكمله يرعى ضيوف بيته على كفوف الراحة.. اللهم لك الحمد أن شرّفتنا بخدمة الحرمين الشريفين".