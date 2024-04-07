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BBC

مدير مكتب ولي العهد السعودي يعلق على صورة من الحرم المكي

02:45 م الأحد 07 أبريل 2024

الأمير محمد بن سلمان

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وكالات

علق بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على صورة متداولة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لجندي سعودي يحمل طفلاً في الحرم المكي.

وكتب العساكر، عبر حسابه على موقع "إكس": وطنٌ بأكمله يرعى ضيوف بيته على كفوف الراحة.. اللهم لك الحمد أن شرّفتنا بخدمة الحرمين الشريفين".

محمد بن سلمان مكتب ولي العهد السعودي الحرم المكي منصة إكس

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